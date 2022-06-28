28 C
Guwahati
Tuesday, June 28, 2022
type here...

HS Results 2022: List of Toppers in Science Stream

Assam
Updated:
By The Hills Times
- Advertisement -
- Advertisement -

HS Results 2022: List of Topper in Science Stream

 

  1. DHRITIRAJ BASTAV KALITA, DEOMORNOI H S SCHOOL, DARRANG

 

  1. ALANGKRITA GAUTAM BARUAH, SALT BROOK ACADEMY (SSS), DIBRUGARH

 

  1. SURAJIT SUTRADHAR CONCEPT SSS, NAGAON

 

  1. RITTIK KUMAR SUT CONCEPT SSS, NAGAON

 

ALDRIN NATH RAMANUJAN SSS, NAGAON

 

  1. AYMAN SHOAIB, SALT BROOK ACADEMY (SSS), DIBRUGARH

 

RUHAN SAIKIA, CONCEPT SSS, NAGAON

 

  1. AVILASHA DUTTA, DR RADHAKRISHNAN SCHOOL OF ARTS COMMERCE & SCIENCE, DIBRUGARH

 

  1. DEBABRATA KALITA, DAMDAMA H S SCHOOL, KAMRUP (R)

 

VAIBHAV SONOWAL, RAMANUJAN SSS, NAGAON

 

  1. GAURANGA BHUYAN, PRAGYA ACADEMY (SSS), JORHAT

 

  1. SAPTARIKHI KALITA, KRISHNA KANTA HANDIQUI SSS, BARPETA

 

DEBASHISH SHARMAH, CONCEPT SSS, NAGAON

 

BIKIRAN NATH, RAMANUJAN SSS, NAGAON

 

PRITAM SARKAR, RAMANUJAN SSS, NAGAON

 

  1. SUPRAJIT SAHA, BHAWANIPUR H S SCHOOL, BARPETA

 

ANTARIKHYA MAJUMDAR, DR RADHAKRISHNAN SCHOOL OF ARTS COMMERCE & SCIENCE, DIBRUGARH

 

DEBAGYAN BORDOLOI, PRAGYA ACADEMY (SSS), JORHAT

 

KISHAN HARLALKA, PRAGYA ACADEMY (SSS), JORHAT

 

BEDANTA SARMA, COTTON UNIVERSITY, KAMRUP (M)

- Advertisement -
The Hills Timeshttps://www.thehillstimes.in/
The Hills Times, a largely circulated English daily published from Diphu and printed in Guwahati, having vast readership in hills districts of Assam, and neighbouring Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Manipur.
Latest news
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -

Editorial

Must read

Popular categories

- Advertisement -
MORE STORIES

CEM Tuliram Ronghang Re-Elected As Vice President of Assam Olympic Association

The Hills Times - 0