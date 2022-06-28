HS Results 2022: List of Toppers in Science Stream

HS Results 2022: List of Topper in Science Stream
- DHRITIRAJ BASTAV KALITA, DEOMORNOI H S SCHOOL, DARRANG
- ALANGKRITA GAUTAM BARUAH, SALT BROOK ACADEMY (SSS), DIBRUGARH
- SURAJIT SUTRADHAR CONCEPT SSS, NAGAON
- RITTIK KUMAR SUT CONCEPT SSS, NAGAON
ALDRIN NATH RAMANUJAN SSS, NAGAON
- AYMAN SHOAIB, SALT BROOK ACADEMY (SSS), DIBRUGARH
RUHAN SAIKIA, CONCEPT SSS, NAGAON
- AVILASHA DUTTA, DR RADHAKRISHNAN SCHOOL OF ARTS COMMERCE & SCIENCE, DIBRUGARH
- DEBABRATA KALITA, DAMDAMA H S SCHOOL, KAMRUP (R)
VAIBHAV SONOWAL, RAMANUJAN SSS, NAGAON
- GAURANGA BHUYAN, PRAGYA ACADEMY (SSS), JORHAT
- SAPTARIKHI KALITA, KRISHNA KANTA HANDIQUI SSS, BARPETA
DEBASHISH SHARMAH, CONCEPT SSS, NAGAON
BIKIRAN NATH, RAMANUJAN SSS, NAGAON
PRITAM SARKAR, RAMANUJAN SSS, NAGAON
- SUPRAJIT SAHA, BHAWANIPUR H S SCHOOL, BARPETA
ANTARIKHYA MAJUMDAR, DR RADHAKRISHNAN SCHOOL OF ARTS COMMERCE & SCIENCE, DIBRUGARH
DEBAGYAN BORDOLOI, PRAGYA ACADEMY (SSS), JORHAT
KISHAN HARLALKA, PRAGYA ACADEMY (SSS), JORHAT
BEDANTA SARMA, COTTON UNIVERSITY, KAMRUP (M)