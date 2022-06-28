HS Results 2022: List of Toppers in Commerce Stream
- SAGAR AGARWAL, VIVEKANANDA SSS, CACHAR
- MANOSH JYOTI BORTHAKUR, CRESCENT ACADEMY (SSS), JORHAT
- NIKHIL GUPTA R D SENIOR SECONDARY SCHOOL, TINSUKIA
- NANCY KHETAWAT, P B COLLEGE, DHUBRI
PRIYAKSHI GHOSH P R GOVT H S & M P SCHOOL, GOALPARA
- PRATHAM AGARWALLA, SIVASAGAR SSS, SIVASAGAR
- MRINAL RAY P R GOVT H S & M P SCHOOL, GOALPARA
DEEPAK LODHA K C DAS COMMERCE COLLEGE, KAMRUP (M)
- VANDANA BALDEWA, SIVASAGAR SSS, SIVASAGAR
- SIMRAN SURANA, NAGAON GOVT BOYS’ H S SCHOOL, NAGAON
- CHANDAN BORA, GEETANJALI SSS, NAGAON
- PRIYANGSHU DAS, SONARI COMMERCE COLLEGE, CHARAIDEO