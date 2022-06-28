28 C
Guwahati
Tuesday, June 28, 2022
type here...

HS Results 2022: List of Toppers in Commerce Stream

Assam
Updated:
By The Hills Times
- Advertisement -
- Advertisement -

HS Results 2022: List of Toppers in Commerce Stream

 

  1. SAGAR AGARWAL, VIVEKANANDA SSS, CACHAR

 

  1. MANOSH JYOTI BORTHAKUR, CRESCENT ACADEMY (SSS), JORHAT

 

  1. NIKHIL GUPTA R D SENIOR SECONDARY SCHOOL, TINSUKIA

 

  1. NANCY KHETAWAT, P B COLLEGE, DHUBRI

 

PRIYAKSHI GHOSH P R GOVT H S & M P SCHOOL, GOALPARA

 

  1. PRATHAM AGARWALLA, SIVASAGAR SSS, SIVASAGAR

 

  1. MRINAL RAY P R GOVT H S & M P SCHOOL, GOALPARA

 

DEEPAK LODHA K C DAS COMMERCE COLLEGE, KAMRUP (M)

 

  1. VANDANA BALDEWA, SIVASAGAR SSS, SIVASAGAR

 

  1. SIMRAN SURANA, NAGAON GOVT BOYS’ H S SCHOOL, NAGAON

 

  1. CHANDAN BORA, GEETANJALI SSS, NAGAON

 

 

  1. PRIYANGSHU DAS, SONARI COMMERCE COLLEGE, CHARAIDEO
- Advertisement -
The Hills Timeshttps://www.thehillstimes.in/
The Hills Times, a largely circulated English daily published from Diphu and printed in Guwahati, having vast readership in hills districts of Assam, and neighbouring Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Manipur.
Latest news
- Advertisement -
Related news
- Advertisement -

Editorial

Must read

Popular categories

- Advertisement -
MORE STORIES

CEM Tuliram Ronghang Re-Elected As Vice President of Assam Olympic Association

The Hills Times - 0